Conférence La Démocratie à la Française Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Valence jeudi 18 septembre 2025.

26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18 19:00:00

2025-09-18

La France est une grande démocratie. Elle fait même partie des pays qui ont inventé la démocratie et dont l’exemple sert de modèle et d’idéal à de nombreux peuples agressés par des régimes autoritaires ou sous le joug de théocraties, de l’Ukraine à l’Iran

+33 4 75 79 22 86 president.jcev@gmail.com

English :

France is a great democracy. It is even one of the countries that invented democracy and whose example serves as a model and ideal for many peoples under attack from authoritarian regimes or under the yoke of theocracies, from Ukraine to Iran

German :

Frankreich ist eine große Demokratie. Es gehört sogar zu den Ländern, die die Demokratie erfunden haben und deren Beispiel vielen Völkern als Vorbild und Ideal dient, die von autoritären Regimen angegriffen werden oder unter dem Joch von Theokratien stehen, von der Ukraine bis zum Iran

Italiano :

La Francia è una grande democrazia. È addirittura uno dei Paesi che ha inventato la democrazia e il cui esempio serve da modello e ideale per molti popoli attaccati da regimi autoritari o sotto il giogo delle teocrazie, dall’Ucraina all’Iran

Espanol :

Francia es una gran democracia. Es incluso uno de los países que inventaron la democracia y cuyo ejemplo sirve de modelo e ideal a muchos pueblos atacados por regímenes autoritarios o bajo el yugo de teocracias, desde Ucrania a Irán

