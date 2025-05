Conférence : La dépression du post-partum – Salle polyvalente Félix Tessier Sainte-Luce-sur-Loire, 22 mai 2025 19:30, Sainte-Luce-sur-Loire.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 19:30 –

Gratuit : oui Adulte

La dépression du post-partum touche 15 à 20 % des mères, parfois sans qu’elles le sachent, sans oser en parler, ni demander de l’aide. Une soirée pour mieux connaître ce trouble, ses causes, la prévention et les réponses possibles.Animée par Sophie Adriansen autrice de la BD « La remplaçante » et Amandine Dupré-Perron, psychologue périnataleSur inscription : pole-parentalite@sainte-luce-loire.com

Salle polyvalente Félix Tessier Sainte-Luce-sur-Loire 44980