Conférence La dérive antiscientifique actuelle vue par un littéraire Collège de Montmoreau Montmoreau
Conférence La dérive antiscientifique actuelle vue par un littéraire Collège de Montmoreau Montmoreau lundi 30 mars 2026.
Conférence La dérive antiscientifique actuelle vue par un littéraire
Collège de Montmoreau Avenue Henri Dunant Montmoreau Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 20:30:00
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Conférence La dérive antiscientifique actuelle vue par un littéraire
par J.-M. Goreau, Écrivain.
.
Collège de Montmoreau Avenue Henri Dunant Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 76 09 upsudcharente@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence La dérive antiscientifique actuelle vue par un littéraire
Conference: ‘The current anti-scientific trend as seen by a literary figure’
by J.-M. Goreau, Writer.
L’événement Conférence La dérive antiscientifique actuelle vue par un littéraire Montmoreau a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Sud Charente