Conférence La dérive antiscientifique actuelle vue par un littéraire Collège de Montmoreau Montmoreau

Conférence La dérive antiscientifique actuelle vue par un littéraire

Collège de Montmoreau Avenue Henri Dunant Montmoreau Charente

Début : 2026-03-30 20:30:00

fin : 2026-03-30

2026-03-30

par J.-M. Goreau, Écrivain.

Collège de Montmoreau Avenue Henri Dunant Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 76 09 upsudcharente@gmail.com

English : Conférence La dérive antiscientifique actuelle vue par un littéraire

Conference: ‘The current anti-scientific trend as seen by a literary figure’

by J.-M. Goreau, Writer.

