Conférence La Dernière Cène et La Bataille d’Anghiari Sibiril vendredi 31 octobre 2025.

Conférence La Dernière Cène et La Bataille d’Anghiari

Château de Kérouzéré Sibiril Finistère

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

Première partie (30 min env.) Léonard de Vinci et l’envie de voler Par Jean-Christophe Hubert, commissaire de l’exposition.

Seconde partie (1h environ) La dernière Cène et la Bataille d’Anghiari Par Laure Fagnart, docteure en Histoire de l’art.

Réservation conseillée. .

Château de Kérouzéré Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 71 85 92

