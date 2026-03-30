Conférence La diffusion du modèle des fortifications bastionnées en France par les ingénieurs italiens (1494-1559) Salle du fronton Navarrenx

Conférence La diffusion du modèle des fortifications bastionnées en France par les ingénieurs italiens (1494-1559)

Salle du fronton Place Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Venez participer à cette conférence qui sera présidée par Hugues PAUCOT, Docteur en Histoire et Vice-Président du Char.

Au cours de la première moitié du XVIe siècle, nombre de souverains d’Europe auront recours aux compétences des ingénieurs militaires italiens. Dans un premier temps, ce ne sont que quelques ingénieurs ultramontains qui seront effectivement attirés en France, et qui le seront autant pour leurs talents artistiques que pour leur savoir-faire en architecture militaire. A l’inverse, la période qui fait suite à l’invention des fortifications bastionnées autour des années 1525 verra une amplification de l’émigration du fait de la vulgarisation de ces compétences de l’autre côté des Alpes. En conséquence, les acteurs, venus d’Italie, vont progressivement diffuser dans l’ensemble du royaume la manière de fortifier alla moderna . .

Salle du fronton Place Darralde Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Conférence La diffusion du modèle des fortifications bastionnées en France par les ingénieurs italiens (1494-1559)

L’événement Conférence La diffusion du modèle des fortifications bastionnées en France par les ingénieurs italiens (1494-1559) Navarrenx a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Béarn des Gaves