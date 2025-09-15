Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE Amphithéâtre Jean Moulin Périgueux

Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE

Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE Amphithéâtre Jean Moulin Périgueux jeudi 5 février 2026.

Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE

Amphithéâtre Jean Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05

Date(s) :
2026-02-05

Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE musicothérapeute   .

Amphithéâtre Jean Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   alain.reilles@wanadoo.fr

English : Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE

German : Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE

Italiano :

Espanol : Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE

L’événement Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE Périgueux a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Communal de Périgueux