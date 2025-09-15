Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE Amphithéâtre Jean Moulin Périgueux

Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE Amphithéâtre Jean Moulin Périgueux jeudi 5 février 2026.

Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE

Amphithéâtre Jean Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE musicothérapeute .

Amphithéâtre Jean Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine alain.reilles@wanadoo.fr

English : Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE

German : Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE

Italiano :

Espanol : Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE

L’événement Conférence La dimension thérapeutique de la musicothérapie par Valérie CLERE Périgueux a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Communal de Périgueux