[Conférence] La dynastie Belleteste une famille d’ivoiriers Dieppoise, aux XVIIIe et XIXe siècles Musée de Dieppe Dieppe

[Conférence] La dynastie Belleteste une famille d’ivoiriers Dieppoise, aux XVIIIe et XIXe siècles

Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 16:45:00

2025-11-29

Guilhem Marchand retrace l’histoire singulière d’une dynastie d’ivoiriers entre Dieppe et Paris. Ses recherches offrent une vision plus complète de l’importance des productions Belleteste et de leurs places dans les collections publiques et privées.

Salle Georges Braque .

