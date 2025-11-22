Conférence la fabrique du voyage pluriel Office de tourisme – Erdeven

Conférence la fabrique du voyage pluriel

Office de tourisme – 12 rue des menhirs Erdeven Morbihan

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Voyager, ce n’est pas seulement partir.

C’est s’arracher un instant à soi-même, se laisser déplacer, bousculer, transformer. C’est quitter ses repères pour mieux les redécouvrir ailleurs — entre perte et renaissance, ancrage et déracinement.

Comme le suggère le sociologue David Le Breton, marcher dans une ville inconnue, c’est s’exposer au monde, habiter l’instant, sans plan ni contrôle. Le voyage devient alors une expérience sensible un risque, celui de ne plus être tout à fait la même personne au retour.

Durant cette conférence d’une heure, Manon Binet vous invite à explorer le voyage autrement, à travers les regards croisés de penseurs et penseuses des sciences humaines. Ensemble, nous revisiterons l’histoire du voyage, ses métamorphoses et la manière dont il façonne notre rapport au monde.

Pour donner chair à cette réflexion, une personne voyageuse viendra partager son expérience, ses émotions et ses découvertes. Puis, place à l’échange une discussion guidée vous permettra de prolonger la réflexion, d’abord en petits groupes, puis collectivement.

Osez un voyage qui ouvre, relie et réinvente.

Un voyage qui ne se contente pas de traverser le monde, mais le réinvente — et nous réinvente, un peu, nous aussi.

Tarif 6 € Gratuit moins de 12 ans plus d’information dans les offices de tourisme Baie de Quiberon ou au 02 44 84 56 56 .

Office de tourisme – 12 rue des menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

