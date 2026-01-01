Conférence la famille de La Loëre, seigneurs de Paray-sous-Briailles château de Bellevue Yzeure

Conférence la famille de La Loëre, seigneurs de Paray-sous-Briailles

Le Cercle généalogique et héraldique du Bourbonnais, la Société d’émulation du Bourbonnais et les Archives départementales de l’Allier s’associent pour proposer une conférence sur l’une des familles les plus intéressantes du Bourbonnais à la Renaissance.

château de Bellevue auditorium des Archives départementales Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 08 13 emulation.bourbonnais@orange.fr

The Cercle généalogique et héraldique du Bourbonnais, the Société d?émulation du Bourbonnais and the Archives départementales de l?Allier have joined forces to offer a lecture on one of Bourbonnais? most interesting families of the Renaissance.

