Conférence La famille et ses secrets qui vivent en nous Le Peuch Plazac

Conférence La famille et ses secrets qui vivent en nous

Le Peuch Centre lune et soleil Plazac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Et si ce que tu vis ne t’appartenais pas ?

Des schémas qui se répètent

Des blocages à ton bonheur que tu n’expliques pas

Et si ton histoire familiale en détenait les clés…

Viens découvrir comment la psycho généalogie aide à comprendre les héritages invisibles. .

Le Peuch Centre lune et soleil Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 28 76 60 therapie.helenemerdy@gmail.com

