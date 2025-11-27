Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence La famille et ses secrets qui vivent en nous Le Peuch Plazac jeudi 27 novembre 2025.

Le Peuch Centre lune et soleil Plazac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27

2025-11-27

Et si ce que tu vis ne t’appartenais pas ?
Des schémas qui se répètent
Des blocages à ton bonheur que tu n’expliques pas
Et si ton histoire familiale en détenait les clés…

Viens découvrir comment la psycho généalogie aide à comprendre les héritages invisibles.   .

Le Peuch Centre lune et soleil Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 28 76 60  therapie.helenemerdy@gmail.com

