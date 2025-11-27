Conférence La famille et ses secrets qui vivent en nous Le Peuch Plazac
Conférence La famille et ses secrets qui vivent en nous Le Peuch Plazac jeudi 27 novembre 2025.
Conférence La famille et ses secrets qui vivent en nous
Le Peuch Centre lune et soleil Plazac Dordogne
Et si ce que tu vis ne t’appartenais pas ?
Des schémas qui se répètent
Des blocages à ton bonheur que tu n’expliques pas
Et si ton histoire familiale en détenait les clés…
Viens découvrir comment la psycho généalogie aide à comprendre les héritages invisibles. .
Le Peuch Centre lune et soleil Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 28 76 60 therapie.helenemerdy@gmail.com
