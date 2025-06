Conférence La Fasciathérapie MJC Châteauvert Valence 25 juin 2025 07:00

Conférence La Fasciathérapie MJC Châteauvert 3 Place des Buissonnets Valence Drôme

Début : 2025-06-25

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Toute activité humaine mobilise nos fascias.

Notre corps est soutenu par une dynamique contractile autonome.

MJC Châteauvert 3 Place des Buissonnets

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 62 97 73 infosante2607@gmail.com

English :

All human activity mobilizes our fascias.

Our body is supported by an autonomous contractile dynamic.

German :

Jede menschliche Aktivität mobilisiert unsere Faszien.

Unser Körper wird von einer autonomen kontraktilen Dynamik getragen.

Italiano :

Tutte le attività umane mobilitano i nostri fasci.

Il nostro corpo è sostenuto da una dinamica contrattile autonoma.

Espanol :

Toda actividad humana moviliza nuestras fascias.

Nuestro cuerpo se apoya en una dinámica contráctil autónoma.

