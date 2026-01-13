Conférence La Fayette, marin malgré lui Service Historique de la Défense Rochefort
Service Historique de la Défense 4 rue du Port Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Pour les non adhérents.
Début : 2026-02-05 18:00:00
fin : 2026-02-05 20:00:00
2026-02-05
Cette conférence propose d’examiner les conditions et les enjeux des différentes traversées de l’Atlantique par La Fayette entre 1777 et 1825.
Service Historique de la Défense 4 rue du Port Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 31 14 50 secretaire@crdhm.fr
English : Lecture: La Fayette, a sailor against his will
This lecture will examine the conditions and challenges of La Fayette’s various Atlantic crossings between 1777 and 1825.
