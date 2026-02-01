Conférence La filature Levasseur une cathédrale de l’industrie Salle Jacques Brel Étrépagny

Conférence La filature Levasseur une cathédrale de l’industrie

Salle Jacques Brel 1 Rue Jacques Brel Étrépagny Eure

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Conférence par Éric Catherine, photographe et auteur. .

Salle Jacques Brel 1 Rue Jacques Brel Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr

