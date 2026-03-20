Conférence La filiation de l’abbaye de Morimond, 4ème fille de Cîteaux.

SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Tout public

L’abbaye de Morimond située à 13 km de Bourbonne a été fondée vers 1117, au lieu-dit Moiremont . En tant qu’abbaye primaire de l’ordre cistercien, elle avait rang de chef d’ordre. Après l’abbaye de Clairvaux, elle est l’abbaye cistercienne qui a la filiation la plus importante…de la péninsule ibérique à la Lituanie.

Entrée 5€ au Clocheton.

Résa OT .

SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Conférence La filiation de l’abbaye de Morimond, 4ème fille de Cîteaux. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains