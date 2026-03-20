Conférence La filiation de l’abbaye de Morimond, 4ème fille de Cîteaux. Bourbonne-les-Bains
Conférence La filiation de l’abbaye de Morimond, 4ème fille de Cîteaux. Bourbonne-les-Bains jeudi 9 avril 2026.
Conférence La filiation de l’abbaye de Morimond, 4ème fille de Cîteaux.
SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Tout public
L’abbaye de Morimond située à 13 km de Bourbonne a été fondée vers 1117, au lieu-dit Moiremont . En tant qu’abbaye primaire de l’ordre cistercien, elle avait rang de chef d’ordre. Après l’abbaye de Clairvaux, elle est l’abbaye cistercienne qui a la filiation la plus importante…de la péninsule ibérique à la Lituanie.
Entrée 5€ au Clocheton.
Résa OT .
SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence La filiation de l’abbaye de Morimond, 4ème fille de Cîteaux. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains