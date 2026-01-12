Conférence La Fille du grand hiver place Bernard Moitessier La Rochelle
place Bernard Moitessier Musée Maritime (Auditorium) La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-05 18:00:00
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Une conférence animée par Isabelle Autissier et proposée par l’Association des Amis du Musée Maritime
.
place Bernard Moitessier Musée Maritime (Auditorium) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 20 47 ammlr@orange.fr
English : Conference The Girl of the Great Winter
A conference hosted by Isabelle Autissier and organized by the Association des Amis du Musée Maritime
