Conférence La Fille du grand hiver place Bernard Moitessier La Rochelle

Conférence La Fille du grand hiver

place Bernard Moitessier Musée Maritime (Auditorium) La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Une conférence animée par Isabelle Autissier et proposée par l’Association des Amis du Musée Maritime

.

place Bernard Moitessier Musée Maritime (Auditorium) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 20 47 ammlr@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conference The Girl of the Great Winter

A conference hosted by Isabelle Autissier and organized by the Association des Amis du Musée Maritime

L’événement Conférence La Fille du grand hiver La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-12 par Nous La Rochelle