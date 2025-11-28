Conférence La fin du mythe du séducteur Arthur Schnitzler, le retour de Casanova Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence

Conférence La fin du mythe du séducteur Arthur Schnitzler, le retour de Casanova

Lundi 19 janvier 2026 de 18h30 à 20h30. Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Casanova incarne la figure mythique fascinante de l’aventurier et du séducteur. Mais en 1918, l’écrivain autrichien Arthur Schnitzler, dans son court récit, le retour de Casanova, subvertit ce mythe en mettant en scène un personnage beaucoup plus ambigu et insaisissable. .

Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

English :

Lecture by Marcel Ditche, professor of literature. Casanova embodies the fascinating mythical figure of the adventurer and seducer?

