Conférence La fin du tout-voiture ? Salle des fêtes Luzy
Conférence La fin du tout-voiture ? Salle des fêtes Luzy lundi 1 décembre 2025.
Conférence La fin du tout-voiture ?
Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 19:00:00
fin : 2025-12-01 21:00:00
Date(s) :
2025-12-01
Le Parc du Morvan, en partenariat avec l’association La Bougeotte vous invitent à venir écouter la conférence d’Aurélien Bigo, chercheur indépendant spécialisé sur la transition énergétique, consacrée à la transition des transports.
La conférence sera suivie d’un temps d’échange. Entrée libre. .
Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté labougeotte@proton.me
English : Conférence La fin du tout-voiture ?
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence La fin du tout-voiture ? Luzy a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Rives du Morvan