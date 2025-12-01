Conférence La fin du tout-voiture ? Salle des fêtes Luzy

Conférence La fin du tout-voiture ?

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre

Début : 2025-12-01 19:00:00

fin : 2025-12-01 21:00:00

2025-12-01

Le Parc du Morvan, en partenariat avec l’association La Bougeotte vous invitent à venir écouter la conférence d’Aurélien Bigo, chercheur indépendant spécialisé sur la transition énergétique, consacrée à la transition des transports.

La conférence sera suivie d’un temps d’échange. Entrée libre. .

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté labougeotte@proton.me

