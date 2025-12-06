Conférence La Folie des Condés

2 Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 17:00:00

fin : 2026-04-23 18:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Que se cachait-il réellement derrière la folie des ducs de Condé, seigneurs de Châteauroux ?

On a longtemps cru que certains membres de la célèbre maison des Condés étaient fous… Aujourd’hui, on sait que leurs comportements étaient en réalité liés à des troubles bipolaires. Le Docteur Christian Moreau vous propose un voyage fascinant dans l’histoire de ces personnalités hors du commun, pour mieux comprendre la part d’ombre et de lumière qui a façonné leur destin. 4 .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

What was really behind the madness of the Dukes of Condé, Lords of Châteauroux?

L’événement Conférence La Folie des Condés Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme