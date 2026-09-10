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Conférence « La folle histoire de Manegold de Lautenbach », Mairie, Lautenbach

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Lautenbach

Conférence « La folle histoire de Manegold de Lautenbach », Mairie, Lautenbach

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
49 rue principale 68610 Lautenbach
Ville
68610 Lautenbach
Département
Haut-Rhin

Conférence « La folle histoire de Manegold de Lautenbach » Samedi 19 septembre, 19h00 Mairie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Érudit, ecclésiaste, enseignant et même polémiste, découvrez, au cours d’une conférence, le parcours rocambolesque de ce personnage controversé et de son travail fascinant. La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié à partager dans la salle du cloître.
Salle du Cloître, mairie de Lautenbach.
Gratuit sur inscription : 03.89.76.32.02

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Salle du Cloitre, mairie de Lautenbach

©Martine Hiebel

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