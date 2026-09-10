Conférence « La folle histoire de Manegold de Lautenbach », Mairie, Lautenbach

Informations pratiques

Conférence « La folle histoire de Manegold de Lautenbach » Samedi 19 septembre, 19h00 Mairie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Érudit, ecclésiaste, enseignant et même polémiste, découvrez, au cours d’une conférence, le parcours rocambolesque de ce personnage controversé et de son travail fascinant. La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié à partager dans la salle du cloître.

Salle du Cloître, mairie de Lautenbach.

Gratuit sur inscription : 03.89.76.32.02

Mairie 49 rue principale 68610 Lautenbach Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.89.76.32.02 »}]

Salle du Cloitre, mairie de Lautenbach

©Martine Hiebel