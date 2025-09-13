Conférence La fondation de l’Académie les illustres fondateurs et les protecteurs Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados

Assistez à la conférence ‘La fondation de l’Académie les illustres fondateurs et les protecteurs’ le samedi 13 septembre à 16h.

Rendez-vous à la Bibliothèque Alexis de-Tocqueville à l’auditorium pour une conférence sur La fondation de l’Académie les illustres fondateurs et les protecteurs, le samedi 13 septembre à 16h.

Retour sur les origines de l’Académie avec les interventions de Pierre Ageron, Pierre Bonard, Godefroy Kugel, Christophe Marcheteau de Quinçay et Jean Laspougeas.

Lien academie-scabl-caen.com .

English : Conférence La fondation de l’Académie les illustres fondateurs et les protecteurs

Attend the lecture ‘The founding of the Académie: illustrious founders and patrons’ on Saturday September 13 at 4pm.

German : Conférence La fondation de l’Académie les illustres fondateurs et les protecteurs

Besuchen Sie den Vortrag ‘Die Gründung der Akademie: Die illustren Gründer und Förderer’ am Samstag, den 13. September um 16 Uhr.

Italiano :

Partecipate alla conferenza « La fondazione dell’Académie: illustri fondatori e mecenati », sabato 13 settembre alle ore 16.00.

Espanol :

Asista a la conferencia « La fundación de la Académie: fundadores y mecenas ilustres » el sábado 13 de septiembre a las 16:00 horas.

