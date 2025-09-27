Conférence La force du faux Pôle Simone Veil Le Havre

Conférence La force du faux

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Nous autres les humains sommes consignés dans un contexte particulier notre planète et son environnement proche –, et tout nous porte à croire qu’il constitue la référence unique et absolue pour penser, raisonner, savoir, découvrir, comprendre. Qu’il contient en somme tous les ingrédients nécessaires et suffisants pour l’identification des lois du monde, celles qui sont les plus « naturelles ». Or, les lois physiques, les « vraies », celles qui valent universellement, ne relèvent pas d’une bureaucratie des apparences, ni d’une connivence empathique avec les choses. Elles sont même radicalement différentes de celles que nous déduisons du spectacle que nous offre le monde, ou même de notre simple ressenti corporel. De là vient qu’elles nous paraissent si étranges, si étrangères, voire paradoxales.

Modéré par Natacha Triou (France Culture)

Intervenant Etienne Klein (CEA, prix Jean-Perrin 1997)

Conférence suivie d’une séance de dédicaces

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 15 ans Durée 1h30

Sur réservation .

