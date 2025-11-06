Conférence La forêt économie et développement durable Maison pour tous Sauvagnon
Maison pour tous 14 Rue du Béarn Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques
Dans le prolongement de la récente soirée consacrée à la forêt en danger , l’Association de mobilisation et d’initiatives environnementales sauvagnonnaises (AMIES) propose une nouvelle conférence débat, avec des professionnels de l’exploitation forestière,
Guilhem Irlandes (Alliance Forêt Bois), Bixente Fouillot et Niels Dubreuil (Coopérative des producteurs de bois du 64) et Julien Iladoy (bûcheron en Barétous) présenteront leurs pratiques pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux de la filière. Une occasion de mieux connaître et comprendre les stratégies des acteurs forestiers. .
Maison pour tous 14 Rue du Béarn Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 78 72 30 amies64230@gmail.com
