Conférence « La forêt en Haute-Loire à l’aune du changement climatique » Brioude

Conférence « La forêt en Haute-Loire à l’aune du changement climatique » Brioude jeudi 25 septembre 2025.

Conférence « La forêt en Haute-Loire à l’aune du changement climatique »

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 14:30:00

fin : 2025-09-25 16:30:00

Date(s) :

2025-09-25

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Thierry d’ANDIGNE, propriétaire forestier et administrateur du GPF Coopérative forestière.

Ouverte à tous les publics.

.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

English :

Université pour Tous conference, led by Thierry d’ANDIGNE, forest owner and administrator of the GPF Coopérative forestière.

Open to all.

German :

Konferenz der Université pour Tous, geleitet von Thierry d’ANDIGNE, Waldbesitzer und Verwalter der GPF Coopérative forestière.

Offen für alle Altersgruppen.

Italiano :

Conferenza di Thierry d’ANDIGNE, proprietario forestale e direttore della GPF Coopérative forestière.

Aperta a tutti.

Espanol :

Conferencia de Thierry d’ANDIGNE, propietario forestal y director del GPF Coopérative forestière.

Abierto a todos.

L’événement Conférence « La forêt en Haute-Loire à l’aune du changement climatique » Brioude a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne