Conférence « La forêt en Haute-Loire à l’aune du changement climatique » Brioude
Conférence « La forêt en Haute-Loire à l’aune du changement climatique » Brioude jeudi 25 septembre 2025.
Conférence « La forêt en Haute-Loire à l’aune du changement climatique »
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2025-09-25 14:30:00
fin : 2025-09-25 16:30:00
Date(s) :
2025-09-25
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Thierry d’ANDIGNE, propriétaire forestier et administrateur du GPF Coopérative forestière.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Université pour Tous conference, led by Thierry d’ANDIGNE, forest owner and administrator of the GPF Coopérative forestière.
Open to all.
German :
Konferenz der Université pour Tous, geleitet von Thierry d’ANDIGNE, Waldbesitzer und Verwalter der GPF Coopérative forestière.
Offen für alle Altersgruppen.
Italiano :
Conferenza di Thierry d’ANDIGNE, proprietario forestale e direttore della GPF Coopérative forestière.
Aperta a tutti.
Espanol :
Conferencia de Thierry d’ANDIGNE, propietario forestal y director del GPF Coopérative forestière.
Abierto a todos.
