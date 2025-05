Conférence La forêt et son sol – Meymac, 21 mai 2025 19:00, Meymac.

Corrèze

Conférence La forêt et son sol 13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac Corrèze

Gratuit

Début : 2025-05-21 19:00:00

fin : 2025-05-21 20:00:00

2025-05-21

On oublie la partie souterraine des arbres et plus encore, la biodiversité qui se cache dans les sols pourtant, c’est cela qui constuit la forêt… Champignons, animaux, bactéries sont à l’action parmi les sols. Venez découvrir ce que cachent les arbres en forêt et ce qui peut construire la gestion et la durabilité des forêts de demain.

Avec Marc-André Selosse, botanniste et mycologiste.

A la fin de conférence, temps d’échanges et pot convivial offert par le Parc. .

13 Boulevard du Pré-Soubise

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr

