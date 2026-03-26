Conférence La forêt, la vie!

Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Tout public

Dans le cadre de son cycle dédié à l’arbre et à la forêt, la ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne accueille Alice Zimmermann. .

Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

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English :

L’événement Conférence La forêt, la vie! Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne