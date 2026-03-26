Conférence La forêt, la vie! Saint-Dizier
Conférence La forêt, la vie! Saint-Dizier mardi 7 avril 2026.
Conférence La forêt, la vie!
Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Tout public
Dans le cadre de son cycle dédié à l’arbre et à la forêt, la ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne accueille Alice Zimmermann. .
Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence La forêt, la vie! Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
Prochains événements à Saint-Dizier (Haute-Marne)
- Musée des couleurs !, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier — 26 mars 2026
- Conférence : Belle des Bois, Théâtre de Saint-Dizier, Saint-Dizier — 26 mars 2026
- Café DYS, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier — 28 mars 2026
- Winnie et le coffre aux merveilles Saint-Dizier — 29 mars 2026
- Winnie et le coffre aux merveilles Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier — 29 mars 2026