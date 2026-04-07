Conférence : « La forêt, la vie! », Théâtre de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Conférence : « La forêt, la vie! » Mardi 7 avril, 18h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T18:30:00+02:00 – 2026-04-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-07T18:30:00+02:00 – 2026-04-07T20:30:00+02:00

La forêt est depuis longtemps victime des grands paradoxes de notre société deconsommation, de notre civilisation. Comment concilier aujourd’hui exploitationdubois,préservationde l’eau,des milieux etdes espèces ensouffrance, et accueil d’un public toujours plus présent, toujours plus exigeant ? En acceptant de perdre un peu de notre confort, de nos exigences, de nos idéaux,un avenir est possible.

Ce n’est qu’à ce prix que la forêt pourra reprendre ses droits, sa place, pour lui permettre de jouer son rôle primitif, primordial : préserver la vie.

Forte de 23 ans d’expérience en tant que technicienne forestière territoriale à l’ONF, Alice Zimmermannest aujourd’hui formatrice indépendante en sciences et techniques forestières, mettant l’accent sur la sylviculture irrégulière et continue.

Son approche privilégie l’adaptation des pratiques humaines aux dynamiques naturelles des forêts,plutôt que l’inverse.

« Il faudrait que l’on s’adapte à la forêt plutôt que d’adapter la forêt à nos besoins »

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.25.96.98.36 »}]

Dans le cadre de son cycle dédié à l’arbre et à la forêt, la ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne accueille Alice Zimmermann qui interviendra sur le thème : « LA FORÊT, LA VIE! » Ville de Saint-Dizier LPO Champagne-Ardenne

Ville de Saint-Dizier