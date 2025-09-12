Conférence La forêt, source de richesses insoupçonnées Rue du Donjon Thionville

Rue du Donjon Domaine de Volkrange Thionville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12

Conférence proposée dans le cadre de la manifestation Thionville Côté Nature.

Cette conférence sera présentée par François Vernier Ingénieur forestier en retraite, vice-président de l’association Floraine, membre des Conseils scientifiques du musée de la Cour d’Or à Metz et du conservatoire Botanique Alsace-Lorraine.

La forêt est une ressource de matière première renouvelable, le bois, mais pas seulement. Il est bien connu que les végétaux chlorophylliens forestiers ou non forestiers produisent l’oxygène nécessaire à toute vie.Tout public

Rue du Donjon Domaine de Volkrange Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

English :

Conference offered as part of the Thionville Côté Nature event.

The talk will be given by François Vernier Retired forestry engineer, vice-president of the Floraine association, member of the Scientific Councils of the Musée de la Cour d?Or in Metz and the Conservatoire Botanique Alsace-Lorraine.

Forests are a resource of renewable raw material, wood, but not only that. It is well known that chlorophyllous forest and non-forest plants produce the oxygen necessary for all life.

German :

Im Rahmen der Veranstaltung Thionville Côté Nature angebotener Vortrag.

Der Vortrag wird von François Vernier gehalten Forstingenieur im Ruhestand, Vizepräsident des Vereins Floraine, Mitglied der wissenschaftlichen Beiräte des Musée de la Cour d’Or in Metz und des Conservatoire Botanique Alsace-Lorraine.

Der Wald ist eine Ressource für erneuerbare Rohstoffe, nämlich Holz, aber nicht nur. Es ist allgemein bekannt, dass chlorophyllhaltige Wald- und Nichtwaldpflanzen den für alles Leben notwendigen Sauerstoff produzieren.

Italiano :

Conferenza organizzata nell’ambito dell’evento Thionville Côté Nature.

La conferenza sarà tenuta da François Vernier ingegnere forestale in pensione, vicepresidente dell’associazione Floraine, membro dei consigli scientifici del Museo della Cour d’Or di Metz e del Conservatorio botanico dell’Alsazia-Lorena.

Le foreste sono una risorsa di materia prima rinnovabile, il legno, ma non solo. È noto che le piante clorofille, sia forestali che non, producono l’ossigeno necessario per la vita.

Espanol :

Conferencia organizada en el marco del evento Thionville Côté Nature.

La conferencia correrá a cargo de François Vernier Ingeniero forestal jubilado, vicepresidente de la asociación Floraine, miembro de los Consejos Científicos del Museo Cour d’Or de Metz y del Conservatorio Botánico de Alsacia-Lorena.

Los bosques son un recurso de materia prima renovable, la madera, pero no sólo eso. Es bien sabido que tanto las plantas clorofílicas forestales como las no forestales producen el oxígeno necesario para toda la vida.

