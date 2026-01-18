Conférence la forêt tropicale par Arthur Guérin-Turcq Saint-Dizier
Conférence la forêt tropicale par Arthur Guérin-Turcq Saint-Dizier mercredi 4 février 2026.
Conférence la forêt tropicale par Arthur Guérin-Turcq
Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Tout public
Auteur de plusieurs publications scientifiques sur les forêts dans le monde, Arthur GUERIN-
TURC est doctorant en géographie à l’université de Lyon, il a consacré son travail de thèse
à la gestion de la forêt périurbaine comme bien commun .
Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 96 98 36
