Conférence La forêt: un écosystème vivant!

Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Tout public

Professeur au muséum d’histoire naturelle et biologiste renommé, Marc-André SELOSSE animera une conférence dans le cadre du cycle consacré à l’arbre et à la forêt. .

Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 96 98 36

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English :

L’événement Conférence La forêt: un écosystème vivant! Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne