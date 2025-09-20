Conférence « La forteresse royale de Roquefixade » Mairie de Roquefixade Roquefixade

Conférence « La forteresse royale de Roquefixade » Samedi 20 septembre, 14h00 Mairie de Roquefixade Ariège

Gratuit.

Pour défendre la frontière franco-aragonaise, Philippe le Hardy acheta les terres de Roquefixade et fit remanier le château initial. La conférence, portera sur les enjeux géopolitiques des XIII et XIV èmes siècles, les clés de lecture des particularités de la construction intimement liée au site et les choix des architectes royaux, la fondation de la bastide royale en 1288 et ses lettres de coutumes …

La salle d’exposition sera ouverte de 14h à 19h en visite libre présentant : Maquette du chateau, panneaux didactiques, vitrines archéologiques…

La conférence, par Michel Sabatier, aura lieu à 16h30 dans la même salle.

Mairie de Roquefixade 1 place de la Bastide, 09300 Roquefixade Roquefixade 09300 Ariège Occitanie

La forteresse royale de Roquefixade

