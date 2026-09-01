Informations pratiques

Saint-Julien-les-Villas

Conférence La France éternelle, une enquête archéologique

Auditorium Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

L’affluence record à l’exposition sur les fouilles de Lavau montre l’attachement que l’on peut avoir à la question de l’origine de notre société. L’archéologie, depuis le XIXème siècle, éclaire d’un jour nouveau tout ce que l’on croyait savoir oui, la Guerre de Troie a bien existé, non, les femmes de la préhistoire n’étaient pas limitées à faire la cuisine… mais elle peut remettre aussi en question le roman national sous-tendu par une idéologie politique, elle peut remettre en question un projet immobilier après des fouilles préventives, et là, elle devient un problème, et le meilleur moyen de la freiner est d’abord de diminuer son financement public. Bourdieu parlait de la sociologie comme d’un sport de combat, on pourrait sans doute le dire aussi de l’archéologie. Jean-Paul Demoule, archéologue et ancien président de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, nous présentera le 23 juin un état des lieux de la France éternelle à partir d’une enquête archéologique des origines à aujourd’hui. Une dernière conférence à ne surtout pas manquer !

Gisèle Malaval .

Auditorium Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est upopaube@gmail.com

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English :

L’événement Conférence La France éternelle, une enquête archéologique Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne