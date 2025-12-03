Conférence La fuite à Granville du prince de Polignac en 1830 Place de la gare Sartilly-Baie-Bocage
Conférence La fuite à Granville du prince de Polignac en 1830
mercredi 3 décembre 2025
Place de la gare Montviron Sartilly-Baie-Bocage Manche
2025-12-03 17:00:00
2025-12-03 18:30:00
2025-12-03
Juillet 1830 la Révolution des Trois Glorieuses renverse Charles X. Son principal ministre, Jules de Polignac, tente de gagner l’Angleterre en traversant la Normandie. Yves Murie, auteur de La fuite à Granville, fera revivre chaque étape de ce parcours mouvementé, qui s’achève à Granville de manière tragicomique. .
Place de la gare Montviron Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie
