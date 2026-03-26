Conférence La G.O.U.V.Y. et les Aciéries de Pompey Château de Dieulouard Dieulouard

Conférence La G.O.U.V.Y. et les Aciéries de Pompey Château de Dieulouard Dieulouard samedi 27 juin 2026.

Conférence La G.O.U.V.Y. et les Aciéries de Pompey

Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Conférence au Château de Dieulouard La G.O.U.V.Y. et les Aciéries de Pompey

Présentée par Solène Ordureau, diplômée en histoire de l’art et médiatrice culturelleTout public
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Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 07 15 90  chateaumusee.dieulouard@gmail.com

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English :

Conference at Château de Dieulouard: G.O.U.V.Y. and the Pompey steelworks

Presented by Solène Ordureau, art history graduate and cultural mediator

L’événement Conférence La G.O.U.V.Y. et les Aciéries de Pompey Dieulouard a été mis à jour le 2026-03-26 par OT PONT A MOUSSON

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