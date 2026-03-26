Conférence La G.O.U.V.Y. et les Aciéries de Pompey Château de Dieulouard Dieulouard

Conférence La G.O.U.V.Y. et les Aciéries de Pompey

Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Conférence au Château de Dieulouard La G.O.U.V.Y. et les Aciéries de Pompey

Présentée par Solène Ordureau, diplômée en histoire de l’art et médiatrice culturelleTout public

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Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 07 15 90 chateaumusee.dieulouard@gmail.com

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English :

Conference at Château de Dieulouard: G.O.U.V.Y. and the Pompey steelworks

Presented by Solène Ordureau, art history graduate and cultural mediator

L’événement Conférence La G.O.U.V.Y. et les Aciéries de Pompey Dieulouard a été mis à jour le 2026-03-26 par OT PONT A MOUSSON