Conférence La Garonne face au réchauffement climatique
Conférence La Garonne face au réchauffement climatique Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains jeudi 26 février 2026.
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
2026-02-26
Animée par Eric Veyssi, Docteur en biochimie de l’environnement et organisée par l’Université du Temps Libre (UTL).
Durée 1h30. .
+33 6 83 86 13 37
