Conférence La géopolitique de l’énergie Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Conférence La géopolitique de l’énergie

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 18:15:00

fin : 2026-02-04 20:00:00

Date(s) :

2026-02-04

L’énergie constitue depuis la révolution industrielle le moteur essentiel du développement économique. La conférence abordera l’importance de ce sujet dans les conflits mondiaux passés. Elle examinera également les enjeux pour les années à venir.

.

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since the Industrial Revolution, energy has been the key driver of economic development. The conference will look at the importance of this subject in past world conflicts. It will also examine the challenges for the years to come.

L’événement Conférence La géopolitique de l’énergie Vichy a été mis à jour le 2026-01-27 par Vichy Destinations