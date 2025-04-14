Conférence La gestion du stress Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie

Conférence La gestion du stress

Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-11-10 15:00:00

fin : 2025-11-10 16:00:00

2025-11-10

Organisé par b’o resort thermal et Valérie Servel au grand salon de la Résidence des Thermes.

Animée par Valérie Servel, praticienne en médecine alternative, la conférence porte sur des conseils à mettre en pratique pour bien gérer son stress au quotidien. .

Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 39 92 animation@bo-resort.com

