Conférence La gestion du stress Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 10 novembre 2025.
Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2025-11-10 15:00:00
fin : 2025-11-10 16:00:00
2025-11-10
Organisé par b’o resort thermal et Valérie Servel au grand salon de la Résidence des Thermes.
Animée par Valérie Servel, praticienne en médecine alternative, la conférence porte sur des conseils à mettre en pratique pour bien gérer son stress au quotidien. .
Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 39 92 animation@bo-resort.com
