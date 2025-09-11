Conférence La gestion forestière en Morvan par V.Balland, docteur en histoire de l’environnement et J. Cacot du laboratoire forestier du Mont Beuvray Salle Gobetti (Hexagone) Autun

Salle Gobetti (Hexagone) 2, Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

“Dépérissements », “Coupes rases”, “enrésinement”, “monoculture”, “défauts de régénération” tels sont les mots qui reviennent à travers le conflit forestier du Morvan.

Régulièrement, dans la presse locale comme nationale, habitants, militants, propriétaires et forestiers font parler de la forêt morvandelle et du risque d’une industrialisation complète de la filière. Et si l’emploi de ces expressions en Morvan trouvaient leur racine dans un passé lointain ? Et si les antagonismes connus sur le territoire depuis les années 50 agissaient comme un spectre qui vient réveiller d’anciennes blessures celles d’une forêt fortement marquée par une sylviculture intensive destinée à alimenter un marché lointain ?

En effet, entre le milieu du XVIe siècle et le début du XXe siècle, soit entre près de trois siècles, les hêtraies-chênaies du Morvan ont fourni en abondance du bois de chauffage pour la ville de Paris. Cette économie a dessiné dans le paysage social de forts contrastes entre de grands gagnants et une population locale agricole salariée pour la fourniture parisienne.

En forêt, cette exploitation a durablement marqué les paysages sous la forme du taillis produisant des bûches standardisées. Ce paysage de la fourniture parisienne a remplacé d’autres faciès forestiers présents au Moyen Âge, ce que l’étude historique sur la longue durée permet de restituer.

Cette entrée sur le passé est particulièrement prolongée à travers le Laboratoire forestier du mont Beuvray, dispositif qui regroupe plusieurs partenaires universitaires autour au cœur du territoire du Grand Site de France Bibracte-Morvan des Sommets. Il mêle expérimentations forestières, dialogue territoriale et recherche fondamentale face aux défis du changement climatique. Les résultats de cette dernière approche soulignent le poids des héritages sur la trajectoire des peuplements forestiers du Morvan. .

Salle Gobetti (Hexagone) 2, Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 88 34 62 utb71400@gmail.com

