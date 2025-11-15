Conférence La Grande Histoire du Parfum Per Fumum Jaqueline PADILLA Aromathérapeute Espace Jean DUFFARD Salle de l’Oustau Valréas

Conférence La Grande Histoire du Parfum Per Fumum Jaqueline PADILLA Aromathérapeute

Espace Jean DUFFARD Salle de l’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Découvrez La Grande Histoire du Parfum avec Jaqueline Padilla, aromathérapeute. Un voyage sensoriel ‘Per Fumum’ à travers les époques, les cultures et les secrets des essences. Le 15/11/25, par le Club Arts et Rencontres.

Espace Jean DUFFARD Salle de l’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 54 14 77 artsetrencontres@gmail.com

English :

Discover the Great History of Perfume with Jaqueline Padilla, aromatherapist. A sensory journey ?Per Fumum? through eras, cultures and the secrets of essences. On 15/11/25, by Club Arts et Rencontres.

German :

Entdecken Sie die große Geschichte des Parfums mit Jaqueline Padilla, Aromatherapeutin. Eine sinnliche Reise ?Per Fumum? durch die Epochen, Kulturen und die Geheimnisse der Essenzen. Am 15.11.25, vom Club Arts et Rencontres

Italiano :

Scopri la grande storia del profumo con Jaqueline Padilla, aromaterapeuta. Un viaggio sensoriale Per Fumum attraverso le epoche, le culture e i segreti delle essenze. Il 15/11/25, presso il Club Arts et Rencontres

Espanol :

Descubre la Gran Historia del Perfume con Jaqueline Padilla, aromaterapeuta. Un viaje sensorial ?Per Fumum? a través de las épocas, las culturas y los secretos de las esencias. El 15/11/25, en el Club Arts et Rencontres

