Conférence : La gravure des joints de façade – une finition séculaire Maison du Patrimoine Saint-Omer

Conférence : La gravure des joints de façade – une finition séculaire Samedi 20 septembre, 15h45 Maison du Patrimoine Pas-de-Calais

Renseignements : maisons-pah@aud-stomer.fr / 06 43 85 15 47. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/ Réservation à partir du 18 août.

Début : 2025-09-20T15:45:00 – 2025-09-20T17:00:00

Pierre Fauveau, maître artisan et François Cadiou, architecte, vous invitent à les rencontrer lors d’une conférence exclusive. Ces deux professionnels vous présenteront les travaux de restauration effectués sur la façade d’une maison bourgeoise dans l’enclos Notre-Dame en présence de son propriétaire, Monsieur Minet.

Maison du Patrimoine Enclos Notre Dame Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

