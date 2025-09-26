Conférence La Grèce mycénienne quoi de neuf ? Route de Montmeyan Quinson

Conférence La Grèce mycénienne quoi de neuf ? Route de Montmeyan Quinson vendredi 26 septembre 2025.

Conférence La Grèce mycénienne quoi de neuf ?

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Nouvelle conférence au Musée de Préhistoire qui présentera l’actualité de la recherche archéologique.

.

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

English :

New conference at the Musée de Préhistoire on current archaeological research.

German :

Neue Konferenz im Museum für Vorgeschichte, bei der aktuelle archäologische Forschungsergebnisse vorgestellt werden.

Italiano :

Una nuova conferenza al Musée de Préhistoire presenterà le ultime novità della ricerca archeologica.

Espanol :

Una nueva conferencia en el Museo de Prehistoria presentará lo último en investigación arqueológica.

L’événement Conférence La Grèce mycénienne quoi de neuf ? Quinson a été mis à jour le 2025-09-17 par Département des Alpes-de-Haute-Provence