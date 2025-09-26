Conférence La Grèce mycénienne quoi de neuf ? Route de Montmeyan Quinson
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 20:00:00
2025-09-26
Nouvelle conférence au Musée de Préhistoire qui présentera l’actualité de la recherche archéologique.
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
English :
New conference at the Musée de Préhistoire on current archaeological research.
German :
Neue Konferenz im Museum für Vorgeschichte, bei der aktuelle archäologische Forschungsergebnisse vorgestellt werden.
Italiano :
Una nuova conferenza al Musée de Préhistoire presenterà le ultime novità della ricerca archeologica.
Espanol :
Una nueva conferencia en el Museo de Prehistoria presentará lo último en investigación arqueológica.
L’événement Conférence La Grèce mycénienne quoi de neuf ? Quinson a été mis à jour le 2025-09-17 par Département des Alpes-de-Haute-Provence