Conférence La grotte Cosquer à l’Espace Jean Carmet Espace culturel Jean Carmet Le Vigan

Conférence La grotte Cosquer à l’Espace Jean Carmet

Espace culturel Jean Carmet 266 Rue des Chanoines Le Vigan Lot

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Périgourdin, Thierry Felix occupe différentes fonctions dans le domaine de la formation et de la recherche, particulièrement en sciences cognitives et en préhistoire, conjointement à des activités de spéléologue plongeur.

Cette soirée sur la grotte Cosquer va permettre aux spectateurs de bénéficier de ses vastes compétences et de sons sens aigu de la méditation. Plongez dans la Préhistoire et découvrez la grotte Cosquer, un sanctuaire majeur entre Chauvet et Lascaux !

Espace culturel Jean Carmet 266 Rue des Chanoines Le Vigan 46300 Lot Occitanie

Périgourdin, Thierry Felix holds various positions in training and research, particularly in cognitive sciences and prehistory, in addition to his activities as a speleologist diver

