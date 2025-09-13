Conférence « La grotte Cosquer, plongée dans la préhistoire » Bozouls

Conférence « La grotte Cosquer, plongée dans la préhistoire » Bozouls samedi 13 septembre 2025.

Conférence « La grotte Cosquer, plongée dans la préhistoire »

Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Faites un grand bond dans le passé avec Jacques Collina-Girard

Une conférence dans le cadre des 20 ans de Terra Memoria et des Amis des Sciences de la Terre (AST).

Le lendemain 14 septembre 2025, l’AST vous donne rendez-vous dans l’ancien musée qui ouvre exceptionnellement ses portes pour une journée d’animations et d’exposition autour de la géologie et de l’archéologie. 3 .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 78 30 98 13

English :

Take a leap into the past with Jacques Collina-Girard

German :

Machen Sie einen großen Sprung in die Vergangenheit mit Jacques Collina-Girard

Italiano :

Un salto indietro nel tempo con Jacques Collina-Girard

Espanol :

Retroceda en el tiempo con Jacques Collina-Girard

