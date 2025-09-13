Conférence « La grotte Cosquer, plongée dans la préhistoire » Bozouls
Conférence « La grotte Cosquer, plongée dans la préhistoire » Bozouls samedi 13 septembre 2025.
Conférence « La grotte Cosquer, plongée dans la préhistoire »
Bozouls Aveyron
Faites un grand bond dans le passé avec Jacques Collina-Girard
Une conférence dans le cadre des 20 ans de Terra Memoria et des Amis des Sciences de la Terre (AST).
Le lendemain 14 septembre 2025, l’AST vous donne rendez-vous dans l’ancien musée qui ouvre exceptionnellement ses portes pour une journée d’animations et d’exposition autour de la géologie et de l’archéologie. 3 .
Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 78 30 98 13
English :
Take a leap into the past with Jacques Collina-Girard
German :
Machen Sie einen großen Sprung in die Vergangenheit mit Jacques Collina-Girard
Italiano :
Un salto indietro nel tempo con Jacques Collina-Girard
Espanol :
Retroceda en el tiempo con Jacques Collina-Girard
