Conférence La grotte de la Médecine exemple d’un trésor souterrain à protéger Musée de Millau, MUMIG place Foch Millau

Musée de Millau et des Grands Causses, place Foch, Millau

17 décembre 2025

fin : 2025-12-17

2025-12-17

La grotte de la Médecine exemple d’un trésor souterrain à protéger

Conférence de Éric Crubézy, Institut Universitaire de France, CNRS et Université de Toulouse ; et Michel Maillé, UMR 5608 TRACES, Secrétaire de l’ASPAA (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Archéologique Aveyronnais) Intégré au cycle de conférences Explorer Préserver Comprendre, mis en place depuis 2024 par le Musée de Millau et le Comité départemental de Spéléologie de l’Aveyron, cet événement met en lumière le lien étroit qui unit spéléologie et archéologie. Découverte en 1959 par Jacques Pomié, la grotte de la Médecine est un site exceptionnel, remarquable autant par son organisation interne que par la richesse des objets qu’elle a livrés. Grâce à la conservation des vestiges au Musée de Millau, de nouvelles recherches ont récemment été entreprises, révélant toute l’originalité de ce site et de son contenu. Michel Maillé et Éric Crubézy reviendront sur cette découverte et présenteront l’importance scientifique et patrimoniale de ce lieu rare, véritable trésor souterrain du patrimoine aveyronnais.



> Public adulte ou adolescent

> Gratuit

> Sur réservation au 05 65 59 01 08 ou musee@millau.fr .

+33 5 65 59 01 08 musee@millau.fr

