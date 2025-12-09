CONFÉRENCE LA GROTTE ORNÉE DU PONT D’ARC-CHAUVET

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Conférence proposée et animée par Jean-Paul CROS.

> Par Jean-Paul CROS

Classée au patrimoine mondiale depuis 2014, cette conférence vous propose une visite de ce sanctuaire exceptionnel de l’art paléolithique, et des discussions sur les interprétations de certains panneaux.

> Gratuit,

> Sur réservation .

Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00

English :

Lecture by Jean-Paul CROS.

L’événement CONFÉRENCE LA GROTTE ORNÉE DU PONT D’ARC-CHAUVET Agde a été mis à jour le 2025-12-05 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE