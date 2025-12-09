CONFÉRENCE LA GROTTE ORNÉE DU PONT D’ARC-CHAUVET Agde
Place du Jeu de Ballon Agde
30 janvier 2026
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Conférence proposée et animée par Jean-Paul CROS.
> Par Jean-Paul CROS
Classée au patrimoine mondiale depuis 2014, cette conférence vous propose une visite de ce sanctuaire exceptionnel de l’art paléolithique, et des discussions sur les interprétations de certains panneaux.
> Gratuit,
> Sur réservation .
Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00
Lecture by Jean-Paul CROS.
