CONFÉRENCE LA GUERRE DE 14, UNE RUPTURE Lamalou-les-Bains

CONFÉRENCE LA GUERRE DE 14, UNE RUPTURE

3bis, avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains Hérault

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Proposée dans le cycle de conférence 2025-2026 de l’Université du temps libre du Bas Languedoc,

le vendredi 7 novembre de 15h à 16h30.

La guerre de 14, une rupture , présenté par Gérard GILLET

Conférences gratuites et ouvertes.

Inscription obligatoire sur www.utl34.fr

English :

Part of the 2025-2026 lecture series organized by the Université du temps libre du Bas Languedoc,

friday, November 7, 3 pm to 4:30 pm.

La guerre de 14, une rupture , presented by Gérard GILLET

Free, open lectures.

Registration required on www.utl34.fr

German :

Vorgeschlagen im Rahmen der Konferenzreihe 2025-2026 der Université du temps libre du Bas Languedoc,

am Freitag, den 7. November von 15:00 bis 16:30 Uhr.

Der Krieg von 14, ein Bruch , präsentiert von Gérard GILLET

Kostenlose und offene Vorträge.

Anmeldung erforderlich unter www.utl34.fr

Italiano :

Parte del ciclo di conferenze 2025-2026 organizzato dall’Université du temps libre du Bas Languedoc,

venerdì 7 novembre dalle 15.00 alle 16.30.

La guerra del ’14, una rottura , presentata da Gérard GILLET

Conferenza aperta e gratuita.

Iscrizione obbligatoria a www.utl34.fr

Espanol :

En el marco del ciclo de conferencias 2025-2026 organizado por la Université du temps libre du Bas Languedoc,

viernes 7 de noviembre de 15:00 a 16:30.

La guerre de 14, une rupture , presentado por Gérard GILLET

Conferencias abiertas y gratuitas.

Inscripción obligatoria en www.utl34.fr

