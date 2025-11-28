CONFÉRENCE LA GUERRE DE 14, UNE RUPTURE Lamalou-les-Bains
CONFÉRENCE LA GUERRE DE 14, UNE RUPTURE Lamalou-les-Bains vendredi 28 novembre 2025.
CONFÉRENCE LA GUERRE DE 14, UNE RUPTURE
3bis, avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains Hérault
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Proposée dans le cycle de conférence 2025-2026 de l’Université du temps libre du Bas Languedoc,
le vendredi 7 novembre de 15h à 16h30.
La guerre de 14, une rupture , présenté par Gérard GILLET
Conférences gratuites et ouvertes.
Inscription obligatoire sur www.utl34.fr
3bis, avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie
English :
Part of the 2025-2026 lecture series organized by the Université du temps libre du Bas Languedoc,
friday, November 7, 3 pm to 4:30 pm.
La guerre de 14, une rupture , presented by Gérard GILLET
Free, open lectures.
Registration required on www.utl34.fr
German :
Vorgeschlagen im Rahmen der Konferenzreihe 2025-2026 der Université du temps libre du Bas Languedoc,
am Freitag, den 7. November von 15:00 bis 16:30 Uhr.
Der Krieg von 14, ein Bruch , präsentiert von Gérard GILLET
Kostenlose und offene Vorträge.
Anmeldung erforderlich unter www.utl34.fr
Italiano :
Parte del ciclo di conferenze 2025-2026 organizzato dall’Université du temps libre du Bas Languedoc,
venerdì 7 novembre dalle 15.00 alle 16.30.
La guerra del ’14, una rottura , presentata da Gérard GILLET
Conferenza aperta e gratuita.
Iscrizione obbligatoria a www.utl34.fr
Espanol :
En el marco del ciclo de conferencias 2025-2026 organizado por la Université du temps libre du Bas Languedoc,
viernes 7 de noviembre de 15:00 a 16:30.
La guerre de 14, une rupture , presentado por Gérard GILLET
Conferencias abiertas y gratuitas.
Inscripción obligatoria en www.utl34.fr
