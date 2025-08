Conférence La Guerre de 1870 à Châteaudun Châteaudun

Cette conférence permet de retracer le cours de la bataille qui s’est déroulée le 18 octobre 1870 à Châteaudun lors de la guerre franco-allemande. Après un récit immersif des combats, certains aspects de la bataille moins connus ou plus étonnants seront mis en avant à travers des faits et anecdotes.

Le 18 octobre 1870, lors de la guerre franco-allemande, près de 1200 francs-tireurs et gardes nationaux défendent héroïquement la ville de Châteaudun face à une division ennemie dix fois plus nombreuse. Au terme d’une bataille acharnée et d’un repli inévitable, la ville est incendiée et subit de terribles dommages. Cet évènement connaîtra un retentissement au niveau national.

Conférence par Guillaume Prêtre, guide-conférencier.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 10 .

Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

This conference retraces the course of the battle that took place on October 18, 1870 at Châteaudun during the Franco-German war. After an immersive account of the fighting, some of the lesser-known or more surprising aspects of the battle will be highlighted through facts and anecdotes.

German :

Dieser Vortrag ermöglicht es, den Verlauf der Schlacht nachzuvollziehen, die am 18. Oktober 1870 in Châteaudun während des Deutsch-Französischen Krieges stattfand. Nach einer immersiven Schilderung der Kämpfe werden einige weniger bekannte oder erstaunliche Aspekte der Schlacht anhand von Fakten und

Italiano :

Questa conferenza ripercorre il corso della battaglia svoltasi il 18 ottobre 1870 a Châteaudun durante la guerra franco-prussiana. Dopo un coinvolgente resoconto dei combattimenti, verranno evidenziati, attraverso fatti e aneddoti, alcuni degli aspetti meno noti o più sorprendenti della battaglia.

Espanol :

Esta conferencia recorre el curso de la batalla que tuvo lugar el 18 de octubre de 1870 en Châteaudun, durante la guerra franco-prusiana. Tras un relato envolvente de los combates, se destacarán algunos de los aspectos menos conocidos o más sorprendentes de la batalla a través de hechos y anécdotas.

