Conférence La guerre de l’eau mythe et réalité future La gare Saint-Malo

La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Conférence organisée par les Cafés Géo de Saint-Malo sur le thème de l’eau et tenu par Luc Descroix, hydrologue à l’IRD ( Institut national de Recherche et Développement).
Gratuit Infos au 02 99 40 78 00 .
