Conférence La guerre de l’eau mythe et réalité future La gare Saint-Malo

Conférence La guerre de l’eau mythe et réalité future

La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Conférence organisée par les Cafés Géo de Saint-Malo sur le thème de l’eau et tenu par Luc Descroix, hydrologue à l’IRD ( Institut national de Recherche et Développement).

Gratuit Infos au 02 99 40 78 00 .

La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

