Conférence la Guerre de Trente ans Haguenau

La Guerre de Trente Ans, de 1618 à 1648, a été un terrible traumatisme pour le Saint Empire romain-germanique et particulièrement pour l’Alsace. Les populations ont été cruellement touchées par les passages des troupes, les pillages, les épidémies, la famine. Le conflit, sur arrière fond religieux, est d’abord politique. Les visées territoriales, les querelles dynastiques et les ambitions personnelles se conjuguent pour aboutir au désastre. Un éclairage particulier sera donné sur le comté de Hanau-Lichtenberg et la Ville de Haguenau qui subiront de plein fouet un conflit qui les dépasse largement. A l’issue de trente années de combats, l’Alsace sera totalement exsangue. Certains villages seront dépeuplés, le bétail abattu, les habitations détruites, les granges incendiées, les champs dévastés.

Ces événements auront de très lourdes conséquences pour la géopolitique européenne et donc pour notre région. À la fin de la guerre, les traités de Westphalie accordent à la France quelques droits sur l’Alsace, droits que Louis XIV accroîtra largement en mettant la main sur l’ensemble de la province. C’est le début de l’Alsace française.

Conférence animée par Paul Greissler, agrégé et docteur en histoire

The Thirty Years’ War, from 1618 to 1648, was a terrible trauma for the Holy Roman Empire, and particularly for Alsace. The population was cruelly affected by the passage of troops, looting, epidemics and famine.

