Conférence La guerre de Vendée à travers les vitraux Place des Halles Pornic

Conférence La guerre de Vendée à travers les vitraux

Place des Halles Maison des Arts Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:30:00

fin : 2026-03-07 17:30:00

Date(s) :

2026-03-07

L’association BuLd’Art organise une conférence animée par Pascal Bouchard, maître verrier.



Au programme

Une immersion captivante dans l’histoire régionale par le prisme de l’art verrier.

L’association BuLd’ArT vous invite à découvrir une conférence inédite intitulée La Guerre de Vendée à travers les Vitraux , animée par Pascal Bouchard, Maître Verrier.

Entre 1793 et 1796, les Guerres de Vendée ont marqué le territoire à travers cinq moments clés et des figures de l’armée Blanche entrées dans la légende. À la fin du XIXe siècle, cet héritage a trouvé un écho artistique unique des maîtres verriers angevins ont créé un art commémoratif exceptionnel, aujourd’hui visible dans de nombreuses églises, châteaux et chapelles privées.

À travers l’œil de l’expert, venez décrypter ces œuvres de lumière commandées par la population de l’époque, qui rendent hommage aux chefs insurgés tout en témoignant de la ferveur religieuse d’antan. .

Place des Halles Maison des Arts Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 63 30 72 46 buldart.44210@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The BuLd’Art association is organizing a lecture by Pascal Bouchard, master glassmaker.

L’événement Conférence La guerre de Vendée à travers les vitraux Pornic a été mis à jour le 2026-02-25 par I_OT Pornic