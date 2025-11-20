Conférence La guerre des paysans de 1525 Reichshoffen

Conférence La guerre des paysans de 1525

2 rue de la Castine Reichshoffen Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-11-20 19:00:00

2025-11-20

La guerre des paysans de 1525, du contexte général aux traces locales les évènements entre Neubourg-Haguenau et Cleebourg. Échange avec l’auteur, Paul Christophe Abel, et dédicaces.

À l'issue de la conférence vous pourrez échanger avec l'auteur, vous procurer ses derniers ouvrages et les faire dédicacer.

2 rue de la Castine Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 05 63 epommois@orange.fr

English :

The Peasants? War of 1525, from general context to local traces: events between Neubourg-Haguenau and Cleebourg. Discussion with the author, Paul Christophe Abel, and book signing.

German :

Der Bauernkrieg von 1525, vom allgemeinen Kontext bis zu den lokalen Spuren: die Ereignisse zwischen Neuburg-Haguenau und Cleebourg. Austausch mit dem Autor, Paul Christophe Abel, und Signierstunden.

Italiano :

La guerra dei contadini del 1525, dal contesto generale alle tracce locali: gli eventi tra Neubourg-Haguenau e Cleebourg. Discussione con l’autore, Paul Christophe Abel, e firma del libro.

Espanol :

La Guerra de los Campesinos de 1525, del contexto general a las huellas locales: acontecimientos entre Neubourg-Haguenau y Cleebourg. Coloquio con el autor, Paul Christophe Abel, y firma de libros.

